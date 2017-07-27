Дочери экс-президента Узбекистана дали пять лет лишения свободы

В Вавилоне каждая женщина должна была хотя бы один раз в жизни отдать “долг” богине Милитте (Афродита, Нана), а именно отдаться чужестранцу за деньги. Для этого женщины собирались в храмах Милитты и ждали пока какой-нибудь чужестранец не бросит им монету со словами: “Призываю тебя на служение богине Милитте!”. Тогда женщина уединялась с ним за пределами храма и её долг считался исполненным.

Интересно, что существовавшие тогда же в Вавилоне храмовые проститутки вовсе не считались изгоями.

Наоборот, их ценили, уважали и относились к ним со священным трепетом.Даже сам вавилонский властитель каждый год имел ритуальный секс с главной жрицей – это символизировало слияние с богиней Иштар.