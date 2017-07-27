Дочери экс-президента Узбекистана дали пять лет лишения свободы

Украинский руководитель к приему пищи относился серьезно и голодом себя морить не любил. Местное начальство знало, что Никита Сергеевич в случае чего долго рассусоливать не будет. И хоть в отличие от Сталина он на Колыму не загонит, но карьеру вмиг притормозит, и потому старалось его задобрить, как следует угостив.

Любой его приезд по местам и местечкам сразу же начинался пышным застольем. Это чтобы если вождь и гневался потом, глядя на хилую кукурузу и грустных буренок, то без неприятных последствий для принимающей стороны. Но не так-то просто было объегорить Никиту Сергеевича, у которого уж чего-чего, а крестьянской хитрости было вдо- твала, а уже потом полусонного возят по полям и лугам, так сразу приобрел огромную чугунную сковороду. Ее он хранил в багажнике машины, в сделанном на заказ жестяном футляре. На подступах к логову местного начальника на поляне устраивался привал, на костре зажаривалась солидных размеров яичница с салом и помидорами, которой угощались все, от первого секретаря до шофера. Поэтому с инспекцией Хрущев подъезжал к дому начальника уже подкрепившийся и бодрый, на поросят заливных внимания не обращал, выволакивал растерянного начальника сразу в поля и, если что, показывал кузькину мать.

Когда Сталин, присмотревшись к Хрущеву, забрал его в Москву, тот вывез в столицу большой штат обслуги, среди которой были повар и подавальщицы. Мастера кухонных дел знали точно, что предпочитает Никита Сергеевич и члены его большого семейства, были людьми проверенными и умели держать язык за зубами. Хрущев в Москве скучал по яркой, солнечной Украине, слушал украинские песни и записанное на пленку пение украинских соловьев, а жена, Нина Петровна, собственноручно жарила ему деруны со сметаной. Картошка натиралась на мелкой терке, мелко нарезалась луковица, добавлялись мука, яйцо, соль, перец, немного соды и сметана. На горячую сковороду в кипящее масло ложкой выкладывались оладьи и подрумянивались с двух сторон. Готовые деруны подавали со сметаной, шкварками и зажаренным до хруста луком.

Как только Никита Сергеевич шагнул на самую верхнюю ступеньку лестницы власти и стал править страной, из меню кремлевской кухни исчезли шашлыки, посыпанные барбарисом, которые предпочитал предшественник, и появи- лись окрошка, пирожки, домашняя кровяная колбаса и вареники всех видов: с вишней, картошкой, творогом и капустой. Тесто для вареников на кухне первого лица страны делалось по особому рецепту. Готовили стакан холодной воды, насыпали в тарелку муку, в ней делали углубление, клали четверть пачки размягченного сливочного масла, разбивали два яйца и солили. Чтобы замесить тесто, тонкой струйкой лили холодную воду в то самое углубление. Как говорила повариха Никиты Сергеевича: "Торопиться не надо, тесто любит хорошие руки". Потом его вываливали на стол с мукой и вымешивали на столе. Тесто получалось пластичным и не рвалось. Пока оно отдыхало в кастрюле, закрытое полотенцем, готовили начинки: творог с сырым яичным желтком, вареную картошку, протертую через сито, с жареным луком, бочковую капусту, которую жарили и посыпали хрустящим луком. Для любимых пирожков с капустой повара Никиты Сергеевича капусту не жарили, а варили в сливках, натирали на крупной терке несколько яиц, сваренных вкрутую, мелко резали укроп и добавляли жаренный во фритюре лук. Нина Петровна, которая иногда появлялась на кухне, но под руку поварам не лезла и мастерству не учила, была также не избалована деликатесами и еду предпочитала простую, часто заказывая фаршированные перцы и баклажаны, голубцы, морковные и капустные рулеты и овощную икру.