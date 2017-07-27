Изобретателю бикини пришлось нанимать стриптизершу

Россия нанесла США ответный удар с отсрочкой в полгода
МИД РФ сделал сегодня заявление о введении контрсанкций в отношении Соединенных Штатов, чей конгресс принял закон об ограничительных мерах в адрес России и ряда других стран.
МИД РФ сделал сегодня заявление о введении контрсанкций в отношении Соединенных Штатов, чей конгресс принял закон об ограничительных мерах в адрес России и ряда других стран.
Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.
Бикини в 1946 году изобрел французский инженер Луи Реар. Его изобретение рекламировалось, как "самый маленький купальник в мире". Ни одна модель не соглашалась прилюдно выходить в таком наряде, поэтому Луи пришлось нанять Мишель Бернардини - стриптизершу из местного казино.
Первая презентация бикини проходила в Париже. Самым шокирующим для публики оказалось то, что у модели был виден пупок – для купальников того времени это было просто неслыханно. После парижского показа бикини стали очень популярны, а 19-летняя Мишель получила более 50 000 писем от поклонников.