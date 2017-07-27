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Мир

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Россия нанесла США ответный удар с отсрочкой в полгода

МИД РФ сделал сегодня заявление о введении контрсанкций в отношении Соединенных Штатов, чей конгресс принял закон об ограничительных мерах в адрес России и ряда других стран.

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ЦБ РФ оставил банк «Югра» без лицензии

Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.

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    • Опубликована
    • сегодня в 19:00

Изобретателю бикини пришлось нанимать стриптизершу

Бикини в 1946 году изобрел французский инженер Луи Реар. Его изобретение рекламировалось, как "самый маленький купальник в мире". Ни одна модель не соглашалась прилюдно выходить в таком наряде, поэтому Луи пришлось нанять Мишель Бернардини - стриптизершу из местного казино.

Первая презентация бикини проходила в Париже. Самым шокирующим для публики оказалось то, что у модели был виден пупок – для купальников того времени это было просто неслыханно. После парижского показа бикини стали очень популярны, а 19-летняя Мишель получила более 50 000 писем от поклонников.

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