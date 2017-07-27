Россия нанесла США ответный удар с отсрочкой в полгода

Считалось, что если воин переносил эту казнь без звука, то он попадет в Вальхаллу на пир к Одину.

Ритуал проходил следующим способом, викингу сначала следовало не просто вспороть себе живот и выпустить кишки, а совершить это у священного дерева, вырвав при этом конец кишки, завязать его узлом на одном из сучьев дерева, а потом обойти дерево вокруг, обмотав кишечником ствол. Так же надо было иметь меч в руках или хотя бы держаться за рукоятку меча.

Вот только в этом случае викинг, мог считаться достойным сразу же отправиться в покои к Великому Одину, в Вальхаллу!