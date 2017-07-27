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Россия нанесла США ответный удар с отсрочкой в полгода

МИД РФ сделал сегодня заявление о введении контрсанкций в отношении Соединенных Штатов, чей конгресс принял закон об ограничительных мерах в адрес России и ряда других стран.

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ЦБ РФ оставил банк «Югра» без лицензии

Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.

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    • Опубликована
    • сегодня в 22:00

"Прогулка" - название одного из видов ритуального самоубийства викингов

Считалось, что если воин переносил эту казнь без звука, то он попадет в Вальхаллу на пир к Одину.

Ритуал проходил следующим способом, викингу сначала следовало не просто вспороть себе живот и выпустить кишки, а совершить это у священного дерева, вырвав при этом конец кишки, завязать его узлом на одном из сучьев дерева, а потом обойти дерево вокруг, обмотав кишечником ствол. Так же надо было иметь меч в руках или хотя бы держаться за рукоятку меча.

Вот только в этом случае викинг, мог считаться достойным сразу же отправиться в покои к Великому Одину, в Вальхаллу!

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