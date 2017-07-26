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    • Опубликована
    • сегодня в 10:27

Сайт Федеральной службы судебных приставов отключен за неуплату

Сайт Федеральной службы судебных приставов и интернет-страницы ее региональных подразделений сегодня с утра не открываются. Близкий к ФССП источник сообщил СМИ, что отключение сетевых ресурсов ведомства произошло из-за несвоевременной оплаты.

«Центральный аппарат ФССП попросту своевременно не внес плату за обслуживание домена, вследствие чего отключили все сайты ведомства в стране, а также электронную почту», - передает слова источника «Забмедиа».

Сайты региональных подразделений федеральной службы «привязаны» к основному домену, поэтому отключили и их.

Источник утверждает, что все проблемы с доступом пользователей к сайтам ФССП будут устранены к вечеру 28 июля. Официальных комментариев по этому поводу из самой Федеральной службы судебных приставов пока не поступало.

Между тем автор Telegram-канала «Политджойстик» утверждает, что «ради смеха» попробовал зарегистрировать неоплаченный домен fssprus.ru на себя. «И оказалось, что это возможно!», - пишет он, сопровождая свое сообщение скопированным текстом инструкции по оплате регистрации, в котором домен назван «освобождающимся».

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