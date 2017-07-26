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    • Опубликована
    • сегодня в 12:43

С 2018 года хозяев квартир могут освободить от поверки счетчиков

Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов сообщил о начале эксперимента по передаче обязанностей поверки счетчиков горячей и холодной воды от собственников квартир к управляющим компаниям.

По его словам, эксперимент стартует в двух городах и продлится до конца нынешнего года. Если результаты пилотного проекта окажутся положительными, то его распространят на все регионы страны с 2018 года.

Эксперты Росстандарта рассчитывают, что изменение порядка поверки счетчиков воды удешевит и ускорит этот процесс.

Экспериментальными площадками стали Санкт-Петербург и Нижний Новгород, где новшество введено в отдельных районах или домах.

В настоящее время инициатива Росстандарта обсуждается в Минпромторге. Абрамов отметил, что передача функции поверки счетчиков управляющим компаниям позволит избавиться от «каких-то непонятных компаний», которые навязывают собственникам квартир «какие-то непонятные услуги по поверке», а по факту являются мошенниками.

 

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