Конец лета: Москве объявили грозовое предупреждение

Главное управление МЧС по Москве оповестило граждан о том, что в ближайшие часы российскую столицу ожидает резкое ухудшение погодных условий: возможны сильные дожди, грозы и град, а порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

Обилие осадков и сильный ветер могут сказаться на движении транспорта по московским улицам, предупредили в экстренной службе. Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от парковки автомобилей вблизи деревьев и рекламных конструкций, а пешеходам - избегать непрочно закрепленных объектов.

Напомним, ранее синоптики обещали , что хорошая погода продержится в Москве до конца недели, и только в воскресенье с приходом холодного атмосферного фронта температура упадет, а дожди возобновятся.

Минувший день, 26 июля, стал для российской столицы самым жарким с начала 2017 года: на базовой метеостанции была зафиксирована температура 26,7ºС. Метеорологи еще говорили, что в последующие четыре дня - то есть сегодня и до конца недели - возможны новые температурные рекорды. Но, судя по предупреждению от МЧС, прогноз не сбылся.