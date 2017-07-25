В ФРГ предложили России замять скандал с турбинами Siemens

Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия может согласиться на «легальное решение» проблемы с поставкой турбин немецкого концерна Siemens в Крым.

«Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения», - заявил Хармс журналистам, признав, что даже в таком случае «определенного негативного эффекта избежать не удастся» по причине уже возникшего вокруг ситуации с турбинами общественного резонанса.

По словам Хармса, скандал с Siemens отрицательно скажется на отношениях других компаний с Россией и уже заключенных ими сделках.

Восточный комитет германской экономики при этом считает неконструктивным возможный вариант развития событий, при котором Siemens покинет российский рынок - после 165 лет пребывания на нем. «Это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens... Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему», - признал глава комитета.

Напомним, скандал вокруг поставок в Крым двух турбин производства Siemens разразился в начале июля. Российская сторона заявила, что агрегаты были модернизированы на отечественных предприятиях для того, чтобы формально не считать их подпадающими под действия санкций. Тем не менее в немецком концерне заявили, что работающий с ним российский контрагент нарушил существующие между ними договоренности.