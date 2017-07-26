Российский истребитель шестого поколения получит «радиовидение»

В рамках авиасалона МАКС-2017 советник первого заместителя гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев поделился с журналистами информацией о ходе работ над новым радаром, который планируется установить на истребителе шестого поколения.

По словам Михеева, этот радар будет выгодно отличаться от обычного БРЛС уменьшенным выделением тепла и большей дальностью действия, а также широким спектром, который позволит реализовать концепцию «радиовидения» - то есть получения практически полноценной и качественной фотографии цели, а также ее распознавания.

Кроме того, новый радар по сравнению с нынешними аналогами имеет более надежную защиту от помех, благодаря чему будет использоваться для связи.

Технология, которая легла в основу этой суперновинки, - РОФАР (радиооптическая фотонная антенная решетка). Заказчиком разработки выступил Фонд перспективных исследований при российском правительстве.

«Радиооптическая антенная решетка позволит реализовать новые возможности радиолокации. Это сверхширокополосность, серьезная устойчивость к различного вида помехам и достаточно высокая мощность», - пояснил Михеев.

Полный список уникальных возможностей нового радара-локатора, по его словам, будет известен позже - примерно через полтора года, когда начнутся полноценные испытания устройства.

«Мы стоим на пороге нового технологического скачка, который позволит сделать радиофотоника», - подытожил Михеев.