«Медуза» извинилась за съеденный галстук Саакашвили

В группе Facebook англоязычной версии издания Meduza появилось сообщение от редакции с извинениями в адрес читателей. Поводом стала ранее размещенная там же гифка (GIF-анимация) с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поедающим собственный галстук.

«Дорогие читатели, ранее мы поделились этой историей (ссылкой на материал о лишении Саакашвили украинского гражданства) вместе с GIF-изображением сцены с Михаилом Саакашвили и его галстуком, взятым из интервью BBC в 2008 году, когда российские военные напали на Грузию. Мы искренне извиняемся за эту шутку, которая издевательски интерпретировала смертельный конфликт и представляла собой подражание бесчувственной российской государственной пропаганде. Мы приносим свои извинения и впредь станем лучше», - обратилась редакция «Медузы» к подписчикам группы.

Размещенный на сайте издания материал посвящен бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, который на днях указом президента Украины в соответствии с решением ее миграционной службы был лишен украинского гражданства. В настоящее время, как отмечает Meduza, Саакашвили не обладает ни грузинским, ни украинским паспортом.

Как сообщал NewsInfo, на момент лишения гражданства политик находился в США. Он однозначно заявил, что собирается вернуться в Киев, где снимает квартиру неподалеку от Майдана Незалежности, и останется там на ближайшее время.

Грузия требует экстрадировать Саакашвили для привлечения к ответственности за ряд коррупционных преступлений, в которых его обвиняют.