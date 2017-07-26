Кадыров готов сменить пост главы Чечни на работу охранника Аль-Аксы

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что израильские власти демонтировали металлоискатели, установленные для досмотра посетителей мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Чеченский лидер приветствовал снятие досмотровых рамок и высказался против «использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения».

В качестве пути разрешения конфликтной ситуации вокруг мечети Кадыров предложил передать все права на мусульманскую святыню Иордании. «Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», - написал глава Чечни.

Ранее в своем аккаунте Instagram Кадыров развивал ту же мысль - о том, что израильские власти «чинят произвол» под предлогом борьбы с терроризмом (металлодетекторы были установлены на Храмовой горе после нападения на полицейских, совершенного в непосредственной близости от Аль-Аксы).

«Исламский мир никогда не согласится с любыми действиями вокруг Аль-Акса, меняющими ее статус одной из главных мусульманских святынь», - предупредил чеченский лидер, раскритиковав Тель-Авив за «неадекватные меры» борьбы с насилием, приведшие в итоге к человеческим жертвам (после установки металлодетекторов и запрета на проход мусульман к мечети без досмотра начались акции протеста).

«Только жесткая реакция арабского и мусульманского мира, лидеров десятков стран, политических и религиозных деятелей вынудили Израиль отменить решение об ограничительных мерах, в противном случае конфликт мог бы принять непредсказуемый характер, перекинуться на другие регионы и страны», - прокомментировал ситуацию Кадыров.