newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 59.2418
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 68.2762
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 77.1565
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 46.9195

Мир

Image

«Медуза» извинилась за съеденный галстук Саакашвили

Эта шутка, говорится в сообщении редакции, «представляла собой подражание бесчувственной российской государственной пропаганде».

Читать полностью

Общество

Image

Конец лета: Москве объявили грозовое предупреждение

МЧС разослало экстренные сообщения о том, что в ближайшие часы в столице резко ухудшатся погодные условия.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/5/1/6/5516.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 19:00

Цитаты про русских солдат

Русский солдат выдерживает потери и держится еще тогда, когда смерть является для него неизбежной" - очевидец гибели ХХ-го корпуса Русской Армии в Августовских лесах С. Штайнер.

"Русский солдат отличается без сомнения большой храбростью… весь социальный быт приучил его видеть в солидарности единственное средство спасения… Нет никакой возможности рассеять русские батальоны: чем опасность грознее, тем крепче держатся солдаты друг за друга…" - Ф. Энгельс "Может ли Европа разоружиться".

Германский участник боев на Восточном фронте записал в своих воспоминаниях в 1915 г.: "…в течение нескольких часов весь передний край русских был под огнем нашей тяжелой артиллерии. Окопы были просто перепаханы и сравнены с землей, казалось, живых там не осталось. Но вот наша пехота пошла в атаку. И вдруг русские позиции оживают: то здесь, то там раздаются характерные выстрелы русских винтовок. И вот уже фигуры в серых шинелях показываются повсюду - русские поднялись в стремительную контратаку… Наша пехота в нерешительности замедляет темп наступления… Раздается сигнал к отходу…".

Новости