Цитаты про русских солдат

Русский солдат выдерживает потери и держится еще тогда, когда смерть является для него неизбежной" - очевидец гибели ХХ-го корпуса Русской Армии в Августовских лесах С. Штайнер.

"Русский солдат отличается без сомнения большой храбростью… весь социальный быт приучил его видеть в солидарности единственное средство спасения… Нет никакой возможности рассеять русские батальоны: чем опасность грознее, тем крепче держатся солдаты друг за друга…" - Ф. Энгельс "Может ли Европа разоружиться".

Германский участник боев на Восточном фронте записал в своих воспоминаниях в 1915 г.: "…в течение нескольких часов весь передний край русских был под огнем нашей тяжелой артиллерии. Окопы были просто перепаханы и сравнены с землей, казалось, живых там не осталось. Но вот наша пехота пошла в атаку. И вдруг русские позиции оживают: то здесь, то там раздаются характерные выстрелы русских винтовок. И вот уже фигуры в серых шинелях показываются повсюду - русские поднялись в стремительную контратаку… Наша пехота в нерешительности замедляет темп наступления… Раздается сигнал к отходу…".