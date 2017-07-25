Виктор Люстиг — мошенник, который продал Эйфелеву башню

Виктор Люстиг считается одним из самых талантливых мошенников из когда-либо живших на свете. Он бесконечно изобретал аферы, имел 45 псевдонимов и свободно владел пятью языками. Только в США Люстига арестовывали 50 раз, однако за недоказанностью всякий раз отпускали на свободу. До начала Первой мировой войны Люстиг специализировался на организации мошеннических лотерей в транслатлантических круизах. В 1920-х годах переехал в США, и всего за пару лет обманул на десятки тысяч долларов банки и частных лиц.

Самой грандиозной аферой Люстига была продажа Эйфелевой башни. В мае 1925 года Люстиг в поисках приключений прибыл в Париж. В одной из французских газет Люстиг прочитал, что знаменитая башня порядком обветшала и нуждается в ремонте. Люстиг решил воспользоваться этим. Мошенник составил поддельную верительную грамоту, в которой назвал себя заместителем главы Министерства почты и телеграфа, после чего разослал официальные письма шести дилерам вторчермета.

Люстиг пригласил бизнесменов в дорогой отель, где он остановился, и рассказал, что поскольку расходы на башню неоправданно огромны, правительство решило снести ее и продать на металлолом на закрытом аукционе. Якобы чтобы не вызвать возмущение общественности, успевшей полюбить башню, Люстиг уговорил дельцов держать все в секрете. Через некоторое время он продал право на утилизацию башни Андре Пуассону и бежал в Вену с чемоданом переданных им наличных денег. Пуассон, не желая выглядеть дураком в деловых кругах, скрыл факт обмана.

Благодаря этому спустя некоторое время Люстиг вернулся в Париж и еще раз продал башню по той же схеме. Однако на этот раз ему не повезло, поскольку обманутый бизнесмен заявил в полицию. Люстиг был вынужден срочно бежать в США. В декабре 1935 года Люстиг был арестован и предан суду. Он получил 15 лет тюрьмы за подделку долларов, а также еще 5 лет за побег из другой тюрьмы за месяц до вынесения приговора. Он умер от пневмонии в 1947 году в знаменитой тюрьме Алькатрас возле Сан-Франциско.