Подполковник Джон Джекоб Астор IV — американский миллионер, участник Испано-американской войны, бизнесмен, писатель (в 1894 году написал роман «Путешествия в другие миры», в котором описаны путешествия к Сатурну и Юпитеру в 2088 году).

Был самым богатым пассажиром на борту "Титаника".

Когда корабль шёл ко дну он посадил в шлюпку жену вместе с горничной и медсестрой и пожелал им счастливого плаванья, а сам остался...