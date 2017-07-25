Американский адмирал готов нанести ядерный удар по Китаю
Такое заявление командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт сделал в ответ на вопрос о том, выполнит ли он соответствующий приказ президента.
Такое заявление командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт сделал в ответ на вопрос о том, выполнит ли он соответствующий приказ президента.
Росстандарт запускает эксперимент по передаче обязанностей поверки счетчиков горячей и холодной воды от собственников квартир к управляющим компаниям.
Подполковник Джон Джекоб Астор IV — американский миллионер, участник Испано-американской войны, бизнесмен, писатель (в 1894 году написал роман «Путешествия в другие миры», в котором описаны путешествия к Сатурну и Юпитеру в 2088 году).
Был самым богатым пассажиром на борту "Титаника".
Когда корабль шёл ко дну он посадил в шлюпку жену вместе с горничной и медсестрой и пожелал им счастливого плаванья, а сам остался...