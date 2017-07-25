newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 59.9102
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 69.6816
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 78.057
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 27.07.2017 : 47.335

Мир

Image

Лишенный гражданства Саакашвили решил сидеть в Киеве

Бывший губернатор Одесской области, оставшийся без украинского паспорта, рассказал журналистам о своих планах на ближайшее будущее.

Читать полностью

Страна

Image

Почему большевики победили в Гражданской войне?

Этот вопрос не дает покоя многим исследователям – споры историков продолжаются и по сей день.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/5/1/3/5513.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 8:00

Может ли слепой быть блистательным полководцем?

Ян Жижка (1360 — 1424) — знаменитый вождь гуситов, полководец, национальный герой чешского народа.

В 1410 Жижка в составе чешских добровольцев сражался в Грюнвальдской битве против немецких крестоносцев и лишился левого глаза.

В течение нескольких лет Жижка возглавлял шайку разбойников, действовавшую на одном из трактов в Чехии.

Спустя некоторое время он был амнистирован королем и вновь принят на службу.

Потеряв при осаде замка Раби свой второй глаз, слепой Жижка продолжал руководить войском и сам участвовал во всех битвах, перевозимый в повозке на виду у всего войска.

В 1422 он одержал блистательную победу над Сигизмундом при Дойчброде и вторгся в Моравию и Австрию, предавая всё на пути разрушению.

Новости