Может ли слепой быть блистательным полководцем?

Ян Жижка (1360 — 1424) — знаменитый вождь гуситов, полководец, национальный герой чешского народа.

В 1410 Жижка в составе чешских добровольцев сражался в Грюнвальдской битве против немецких крестоносцев и лишился левого глаза.

В течение нескольких лет Жижка возглавлял шайку разбойников, действовавшую на одном из трактов в Чехии.

Спустя некоторое время он был амнистирован королем и вновь принят на службу.

Потеряв при осаде замка Раби свой второй глаз, слепой Жижка продолжал руководить войском и сам участвовал во всех битвах, перевозимый в повозке на виду у всего войска.

В 1422 он одержал блистательную победу над Сигизмундом при Дойчброде и вторгся в Моравию и Австрию, предавая всё на пути разрушению.