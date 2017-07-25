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    • Опубликована
    • сегодня в 11:14

Американский адмирал готов нанести ядерный удар по Китаю

Сенсационной новостью обернулся предсказуемый по сути ответ командующего Тихоокеанским флотом США Скотта Свифта на вопрос о том, выполнит ли он приказ президента о нанесении ядерного удара по Китаю.

Выступая на конференции по безопасности в Австралии, адмирал получил вопрос из зала - от одного из ученых. Тот спросил, как поступил бы Свифт, если бы американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ядерного удара по КНР.

«Ответ - да. Каждый военнослужащий США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего», - заявил Свифт. Его слова тут же были истолкованы журналистами как заявление о готовности ударить по Китаю ядерной боеголовкой.

Напомним, на вооружении Тихоокеанского флота ВМС США состоят более 20 атомных подводных лодок и три атомных авианосца.

 

 

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