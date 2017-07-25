Красный огненный муравей впервые напал на человека в Японии

В порту Хаката на японском острове Кюсю, расположенном на северо-западе страны, зафиксирован первый в национальных масштабах случай укуса человека красным огненным муравьем - одним из самых опасных насекомых на планете.

От укуса пострадал работник порта, разгружавший контейнеры из Китая. Рядом с ними впоследствии были обнаружены несколько десятков красных огненных муравьев и их куколки.

В министерстве здравоохранения Японии подчеркнули, что все найденные особи уничтожены, а здоровью пострадавшего грузчика ничто не угрожает - даже сыпь, возникшая вокруг укуса, уже пропала.

За последнее время красных огненных муравьев неоднократно находили в японских портах - и все они приплыли с грузами из Китая. Подобные находки имели место в городах Нагой, Токио и Кобэ. Специалисты опасаются, что эти опасные насекомые могут распространиться по стране и начать размножаться, после чего их уже практически невозможно будет уничтожить.

Красный огненный муравей (или огненный импортный красный), чьей родиной являются тропики Южной Америки, обладает внушительным жалом и запасом яда, который может стать смертельным для человека, страдающего аллергией. У большинства пострадавших от укусов этого насекомого появляются покраснения на коже, волдыри и отеки, а также головокружение и в некоторых случаях - тошнота и рвота.

В 1930-х годах красные огненные муравьи были случайно завезены в США - так же, через грузы в портах, как сейчас это происходит в Японии. Постепенно они распространились по всей стране, оказывая негативное влияние на местную дикую природу и нанося экономические потери. В Китае интродукция этого вида муравьев была официально признана в 2005 году, хотя они появились там раньше.