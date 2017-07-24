В Москве настал самый жаркий день 2017 года

На базовой метеостанции российской столицы к полудню сегодняшнего дня, 26 июля, температура воздуха поднялась до 26,8 градуса, сообщили в городском метеобюро. «Сегодня зафиксирован самый жаркий день с начала года», - прокомментировали это специалисты.

Предыдущий температурный максимум этим летом в Москве фиксировали 30 июня, когда столбики термометров поднялись до отметки в 26,7 градуса.

Синоптики считают, что рекорд среды еще не установлен: не исключено, что к вечеру температура в столице может подняться еще выше, поэтому окончательное значение зафиксируют к концу дня.

По прогнозу Гидрометцентра России, аналогичные рекорды московская погода может ставить еще четыре дня: в четверг воздух в столице прогреется до +28, по области - до +32 градусов, в пятницу и субботу ожидается до 31-32 градусов тепла.

Потом, к сожалению, ситуация радикально изменится с приходом холодного атмосферного фронта. Уже в воскресенье в Москве ощутимо похолодает, вернутся уже надоевшие горожанам ливни.

Напомним, самый жаркий конец июля в столице был зафиксирован в 2010 году - тогда с 22 по 29 число погода в городе поставила восемь температурных рекордов подряд. Вдобавок последний из этих дней, когда термометры показывали +38,2ºС, стал самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений.