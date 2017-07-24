Конгресс США утвердил закон о санкциях против России

Подавляющее большинство членов палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона, согласно которому в отношении России закрепляются индивидуальные и секторальные американские санкции. Против высказались трое парламентариев, «за» - 419 человек.

Закон касается не только РФ, но и других стран, которых США на данный момент считают своими врагами, - Ирана и КНДР. Кроме того, объектом санкций признается «международный терроризм», поэтому документ в целом называется «О противодействии противникам США посредством санкций».

Эксперты отмечают, что в ходе обсуждения фактически все желающие субъекты законодательного процесса получили возможность внести в проект свои правки, и это существенно повышает шансы на его принятие.

Положения, регламентирующие санкции в отношении РФ, значатся в тексте документа не первыми, но очевидна направленность закона главным образом именно против Москвы: ей отведено 98 страниц, КНДР - 40 страниц, Ирану - 25 страниц, а мировому злу терроризма - всего 16 страниц.

В законе собраны все претензии и обвинения, которые США за последние годы выдвигали в адрес России, включая пресловутый «закон Магнитского», политическое манипулирование поставками газа в Евросоюз, признание Абхазии и Южной Осетии, присоединение Крыма, дестабилизация ситуации в Приднестровье, пропагандистская роль российских прогосударственных СМИ в европейских странах, якобы проявленное нежелание соблюдать минские соглашения и прочее.

Закон в его нынешней редакции по-прежнему затрагивает президентские полномочия: если его примут, глава государства не сможет отменить санкции, введенные до его прихода к власти, без согласования с конгрессом и всеми профильными комитетами палаты представителей и сената. Аналогичные ограничения на полномочия президента США накладываются при решении всех вопросов, которые способны «значительно изменить внешнюю политику в отношении РФ».

Впрочем, аналитики отмечают, что на данный момент право Трампа отменить введенные его предшественником Бараком Обамой антироссийские санкции хоть и существует формально, но вряд ли реализуемо на практике: на его администрацию слишком сильно давят политики и СМИ.