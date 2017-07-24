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    • Опубликована
    • сегодня в 15:47

Юлия Самойлова ждет отмашки для подготовки к «Евровидению-2018»

Российская артистка Юлия Самойлова, которая в нынешнем году не смогла принять участие в конкурсе «Евровидение» из-за противодействия украинских властей, рассчитывает выступить на нем в следующем году в Португалии.

«Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на «Евровидении» - мечта всей ее жизни», - цитирует РИА Новости пресс-секретарь певицы.

По ее словам, Самойлова пока не приступила к подготовке - ей хотелось бы получить официальное подтверждение, что именно она сможет представлять Россию на «Евровидении-2018».

Как сообщал NewsInfo , сегодня организаторы европейского вокального конкурса объявили о том, что он состоится в столице Португалии Лиссабоне (ранее принимающая сторона рассматривала еще несколько городов в качестве альтернативных вариантов). Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая 2018 года, а финал - на 12 мая.

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