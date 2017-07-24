Лишенный гражданства Саакашвили решил сидеть в Киеве

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства, не собирается покидать страну. «Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку», - рассказал политик журналистам.

Украинская газета «Новое время» пишет, что Саакашвили действительно живет неподалеку от Майдана Незалежности на съемной квартире, которую, по его словам, собирается покинуть нынешней осенью. «Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии», - поведал он в интервью.

Ранее Саакашвили признался, что после утраты грузинского гражданства у него не осталось других паспортов, кроме украинского.

О лишении гражданства бывшего одесского губернатора стало известно со слов депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, который написал об этом в Facebook со ссылкой на подтверждение, полученное от некоего заслуживающего доверия источника.

«Это свидетельствует, что президент Петр Порошенко, наконец, начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки», - заявил Мосийчук.

Впоследствии выяснилось, что решение было принято на основании п.2 ст.19 закона о гражданстве - «приобретение лицом гражданства Украины... вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов». Украинский паспорт Саакашвили получил по указу Порошенко от 30 мая 2015 года - и в тот же день был назначен главой Одесской облгосадминистрации. В конце того же года политику вручили украинский паспорт, и вследствие этого он лишился грузинского гражданства.

Минувшей осенью одесский губернатор заявил об уходе, сославшись на усталость «от постоянного обмана и коррупции». Подписывая указ об увольнении Саакашвили, Порошенко также уволил его с должности своего внештатного советника.