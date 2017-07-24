Рогозин показал клип на свою песню о любви

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин похвастался в твиттере «веселой песней о грустной юношеской любви» собственного сочинения. Вдохновение, по словам Дмитрия Олеговича, посетило его в пути на космодром Байконур.

«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», - написал вице-премьер в Twitter, разместив там же ссылку на видеоклип под названием «Летка-енка».

Музыка к песне написана композитором Андреем Ктитаревым, а видеоролик смонтирован главным редактором RT Маргаритой Симоньян, говорится в пояснении. Кадры для видеоряда взяты из популярных советских кинофильмов - «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Большая перемена» и других.

Если песня вызвала у вас желание пуститься в пляс, движения для танца вы можете посмотреть тут . Дело в том, что летка-енка - это не оригинальное название. Так называется финский танец, участники которого выстраиваются по цепочке в затылок друг другу и, держась друг за друга, прыгают в такт музыке. Самая популярная мелодия для этого танца была сочинена в начале 1960-х годов финским композитором Рауно Лехтиненом, который взял за основу мелодию другого национального танца под названием «енка». Однако пик популярности летки-енки пришелся на 1965 год, когда немецкий композитор Хорст Венде под псевдонимом Роберто Дельгадо сделал собственную ее оранжировку, и запись разошлась по 92 странам мира.

В СССР летка-енка «прискакала» в 1966 году на новогоднем «Голубом огоньке», после чего ее начал танцевать в буквальном смысле весь Союз. У нас она была известна в музыкальной обработке Геннадия Подэльского, в аранжировке Евгения Львовича Рохлина, а так же композитора Владимира Хвойницкого. Слова сочинили Михаил Пляцковский, Д. Иванов и Григорий Бейлин. Кроме взрослых вариантов был еще и детский.