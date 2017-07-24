Легенда об основании Киева

На высоких берегах Днепра, там, где плодородное поле сходится с лесом, изобилующим зверями и дичью, жило славянское племя полян. Были поляне мужественными и смышлеными, отличались добрым нравом и кроткими обычаями. Не похищали они себе жён, а заранее договаривались о браках; не убивали друг друга в бесконечной кровной мести. И было у них три брата-князя: одного звали Кий, другого — Щек, а третьего — Хорив. И у них была сестра по имени Лыбедь. Каждый из князей правил родом своим, и жили они по соседству — на горах, что возвышались над Днепром.

Самым смелым и мудрым был старший брат Кий. Со своей дружиной пошел он в поход на Царьград (так называли в древней Руси столицу Византии Константинополь). Испугавшись, византийский император прислал к Кию своих послов с великой честью, одарил его бесчисленными подарками. Когда Кий с победой вернулся на берег Днепра, построили братья город и назвали его по имени старшего брата — Киевом. А речку, что впадала в Днепр, люди стали называть Лыбедью.