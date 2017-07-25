Почему большевики победили в Гражданской войне?

Этот вопрос не дает покоя многим исследователям – споры историков продолжаются и по сей день.

Приводится много различных теорий – от «воли судьбы» до простой случайности.

Ученые отмечают разобщенность «белого движения», отсутствие единого лидера и командования у бывших царских генералов и казачьих атаманов, нежелание договариваться с «национальными окраинами» бывшей империи, признавать независимость Польши и Финляндии, отсутствие единой политической программы и идеологических установок, слабую пропаганду и попытки насаждения «старого режима» на подконтрольных территориях.

«Красные» - напротив показали удивительную сплоченность, способность сконцентрировать ресурсы и наносить решающие удары, умелое использование бывших императорских военных, развитый пропагандистский аппарат.

Наиболее интересную теорию, объясняющую победу советской власти выдвинули московские исследователи. По их мнению - большевики победили в Гражданской войне по сути. Еще до ее начала, благодаря двум принятым ими декретам – декрету о мире и декрету о земле.

Декрет о мире, принятый 8 ноября 1917 года предлагал - «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире», а именно, о «немедленном мире без аннексий и контрибуций», то есть без захватов чужих территорий и без насильственного взыскания с побеждённых материальных или денежных возмещений.

Продолжение войны рассматривается как «величайшее преступление против человечества».

Декретом о земле, принятым в тот же день декларировалась конфискация помещичьих земель и имений, а так же переход земли в достояние государства с последующей безвозмездной передачей её крестьянам.

«Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. Распределением её между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями».

Таким образом за один день были решены две важнейшие проблемы России. Война длилась уже 4 года и люди отчаянно желали мира, земельный вопрос стоял еще острее – крестьяне на тот момент, по разным данным, составляли от 85 до 90% населения Российской империи. Декрет о земле передал в их полное пользование земли, столетия ими обрабатываемые но им не принадлежавшие.

Этими декретами большевики обеспечили себе поддержку подавляющего большинства населения, что вкупе с жесткими методами управления и мощной идеологией дало свои плоды – у «белых» командиров, говоривших о «войне до победного конца» и возвращавших земли помещикам на подконтрольных территориях просто не было шансов –народ отвернулся от них.