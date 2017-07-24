Николай I и скандальный спектакль

Русские правители практически никогда не общались с европейскими монархами, как с друзьями. Николай I вообще вел переговоры достаточно жестко.

В Париже решили поставить пьесу из жизни Екатерины II, где русская императрица была представлена в несколько легкомысленном свете. Узнав об этом, Николай I через нашего посла выразил свое неудовольствие французскому правительству. На что последовал ответ в том духе, что, дескать, во Франции свобода слова и отменять спектакль никто не собирается.

На это Николай I просил передать, что в таком случае на премьеру он пришлет 300 тысяч зрителей в серых шинелях. Едва царский ответ дошел до столицы Франции, как там немедля отменили скандальный спектакль.