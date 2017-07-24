Николай I и скандальный спектакль

Американская авиакомпания отрицает снятие россиянина с рейса из-за Крыма
Пресс-служба Delta Air Lines опровергла обвинение в том, что пассажир из России не был допущен к полету из Сиэтла из-за «оккупации Крыма».
Пресс-служба Delta Air Lines опровергла обвинение в том, что пассажир из России не был допущен к полету из Сиэтла из-за «оккупации Крыма».
Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, а претендовать на нее могут те, за кого работодатели в 2016 году платили страховые взносы в ПФР.
Русские правители практически никогда не общались с европейскими монархами, как с друзьями. Николай I вообще вел переговоры достаточно жестко.
В Париже решили поставить пьесу из жизни Екатерины II, где русская императрица была представлена в несколько легкомысленном свете. Узнав об этом, Николай I через нашего посла выразил свое неудовольствие французскому правительству. На что последовал ответ в том духе, что, дескать, во Франции свобода слова и отменять спектакль никто не собирается.
На это Николай I просил передать, что в таком случае на премьеру он пришлет 300 тысяч зрителей в серых шинелях. Едва царский ответ дошел до столицы Франции, как там немедля отменили скандальный спектакль.