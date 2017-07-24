Причина, по которой Архимед не смог бы поднять Землю

«Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю», заявил великий механик древности Архимед. Действительно, подобрав нужный рычаг, в теории, можно поднять груз любой тяжести. Однако в реальности дело обстоит сложнее. Так почему же авантюра великого учёного не могла увенчаться успехом?

Если бы Архимед знал, сколько весит наша планета, он, вероятно, был бы сдержанней в своих высказываниях. На сегодняшний день, масса Земли — величина известная и составляет 6×1024 кг. Допустим, что существует точка опоры и рычаг нужной длины. Если человек способен поднять 60 кг, то понадобился бы рычаг, длинное плечо которого больше короткого в 1023 раз. А теперь — простая арифметика. Чтобы поднять Землю на высоту в 1 см, противоположный конец рычага должен описать дугу длиной в 1018 км. Предположим, что Архимед способен поднять 60 кг на высоту 1 м за 1 с (работоспособность в целую лошадиную силу), тогда для подъёма Земли на 1 см ему потребовалось бы, ни много, ни мало, — 30 триллионов лет. Как известно, наша вселенная существует намного меньше — всего 16 миллиардов лет. Даже если учёный тянул бы рычаг со скоростью света, всё равно, ему пришлось бы непрерывно работать 10 миллионов лет.

Никогда не стоит забывать о золотом правиле механики, которое гласит, что любой выигрыш в силе приводит к потере в скорости и, следовательно, во времени. Если где-то что-то прибудет, то где-то обязательно убудет.