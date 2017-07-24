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    • Опубликована
    • сегодня в 9:34

Организаторы «Евровидения» выбрали его новую столицу

На официальном сайте конкурса «Евровидение» появилась информация о том, что в 2018 году он будет проводиться в столице Португалии - Лиссабоне. На право принимать «Евровидение-2018» также претендовали португальские города Фару, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Когда Португалия выиграла «Евровидение-2017» в Киеве, государственная телевизионная компания Radio e Televisão de Portugal (RTP) сразу заявила, что будущей весной конкурс состоится в Лиссабоне, но потом передумала и решила рассмотреть другие варианты. Впрочем, как видим, в итоге все равно вернулась к первоначальному решению.

Полуфинальные концерты «Евровидения» состоятся 8 и 10 мая 2018 года, а финальный этап запланирован на 12 мая.

В Киеве в нынешнем году Португалию представлял певец по имени Сальвадор, которому и удалось занять первое место.

 

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