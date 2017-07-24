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    • Опубликована
    • сегодня в 16:10

Украина обрубила подачу электричества в Донбасс

«Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», - написал сегодня в Facebook исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

В его сообщении говорится, что подача электроэнергии в самопровозглашенную Донецкую народную республику («временно неконтролируемые районы Донецкой области») прекращена с 0:00 26 июля 2017 года.

Ковальчук утверждает, что потребности «неконтролируемых Киевом территорий» в электроэнергии удовлетворяются из других источников - «за счет Старобешевского и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации».

Ранее - в апреле нынешнего года - «Укрэнерго» отключила от подачи электричества Луганскую область (самопровозглашенную Луганскую народную республику). Потери ЛНР возместила Россия в качестве гуманитарной поддержки.

При этом министерство угля и энергетики ДНР утверждает, что добываемых в республике энергоносителей достаточно для обеспечения электроэнергией ее жителей и предприятий.

 

 

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