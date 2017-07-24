Украина обрубила подачу электричества в Донбасс

Почему большевики победили в Гражданской войне?
Этот вопрос не дает покоя многим исследователям – споры историков продолжаются и по сей день.
Этот вопрос не дает покоя многим исследователям – споры историков продолжаются и по сей день.
Артистка, которая в этом году не попала на песенный конкурс из-за противодействия киевских властей, рассчитывает выступить в Португалии.
«Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», - написал сегодня в Facebook исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
В его сообщении говорится, что подача электроэнергии в самопровозглашенную Донецкую народную республику («временно неконтролируемые районы Донецкой области») прекращена с 0:00 26 июля 2017 года.
Ковальчук утверждает, что потребности «неконтролируемых Киевом территорий» в электроэнергии удовлетворяются из других источников - «за счет Старобешевского и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации».
Ранее - в апреле нынешнего года - «Укрэнерго» отключила от подачи электричества Луганскую область (самопровозглашенную Луганскую народную республику). Потери ЛНР возместила Россия в качестве гуманитарной поддержки.
При этом министерство угля и энергетики ДНР утверждает, что добываемых в республике энергоносителей достаточно для обеспечения электроэнергией ее жителей и предприятий.