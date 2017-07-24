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    • Опубликована
    • сегодня в 9:42

Американская авиакомпания отрицает снятие россиянина с рейса из-за Крыма

Американская авиакомпания Delta Air Lines выступила с заявлением по поводу инцидента, в результате которого с ее рейса, вылетавшего из Сиэтла в Атланту, был снят пассажир с российским гражданством. Сам он заявил, что его не допустили к полету из-за «оккупации Крыма».

В авиакомпании утверждают, что на самом деле причиной недопуска пассажира стало допущенное им нарушение правил безопасности в аэропорту.

«В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации», - говорится в сообщении пресс-службы «Дельта Эйрлайнс».

В авиакомпании уточнили, что после инцидента несостоявшийся пассажир был передан сотрудникам правоохранительного органа, которые допросили его на предмет причин нарушения. Затем бронирование, упущенное мужчиной из-за случившегося, было перенесено на более позднее время, и он вылетел в Атланту другим рейсом.

«Оба рейса прошли без происшествий», - подытожили в пресс-службе Delta Air Lines.

Ранее стало известно, что заявление россиянина о его снятии с рейса из-за гражданства РФ и «оккупации Крыма» проверяет посольство России в США.

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