Челябинскую пенсионерку сочли мертвой после утери паспорта

Необычный казус произошел в Челябинске: местное отделение Пенсионного фонда решило вывести на чистую воду мошенницу, которая, по мнению сотрудников, получала пенсию за умершую женщину. Но в расследование обстоятельств «аферы» дало неожиданный результат: 66-летняя пенсионерка, смерть которой задокументирована ЗАГС администрации Свердловского района Перми, по-прежнему жива и получает пенсию лично.

Сама героиня «смертельной» истории нашла только одно возможное объяснение случившемуся. Она считает, что появление актовой записи в загсе как-то связано с потерянным ею паспортом. Впрочем, удостоверение личности пенсионерка потеряла в 2010 году, а ее смерть по документам произошла 30 апреля 2014 года. Примечательно и то, что умершей женщину признал пермский ЗАГС, тогда как она с 1981 года зарегистрирована и проживает в Челябинске.

Как произошла такая путаница, будет разбираться прокуратура. Она уже направила в Калининский районный суд Челябинска исковое заявление о признании актовой записи о смерти недействительной и обещала контролировать ход его рассмотрения. Материалы для проверки направлены и прокурору Свердловского района Перми, где женщину «похоронили» по документам.