Украина ликвидирует легенду советского авиапрома

Легендарное самолетостроительное предприятие «Антонов», в прошлом году отметившее 70-летие, вскоре прекратит свое существование: постановление о его ликвидации приняло правительство Украина и подписал премьер-министр Владимир Гройсман.

«Образовать комиссию по ликвидации предприятия под руководством замминистра экономического развития и торговли Юрия Бровченко», - распорядился украинский кабмин.

В ближайшие два месяца Бровченко должен будет представить требования кредиторов, а правительство - сформировать ликвидационный баланс авиаконцерна.

Серьезные проблемы у «Антонова» начались в 2015 году, когда Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-главы правительства страны Николая Азарова, обвинив его в незаконной приостановке проверки авиаконцерна и добившись заочного ареста политика.

«Азаров, находясь на посту премьер-министра Украины, незаконно прекратил осенью 2012 года проверку правительственной межведомственной группы, которая обнаружила существенные нарушения бюджетного законодательства в деятельности ГП «Антонов», - говорилось в материалах следствия.

Прокуратура оценила нанесенный государству ущерб в $595 тысяч, а в 2014 году под следствием оказались непосредственно топ-менеджеры «Антонова», которым вменили нанесение убытков предприятию в размере порядка $38 млн.

Опытно-конструкторское бюро «Антонов» появилось в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе, своим названием оно обязано первому руководителю - Олегу Антонову. В 1952 году предприятие переехало в Киев, где занялось созданием пассажирских, транспортных и специализированных самолетов.

Среди продукции «Антонова» наибольшую известность и распространение получили грузовые самолеты «Руслан» и «Мрия», легкий Ан-2 и пассажирский Ан-24.

Уникальность авиаконцерна заключалась в том, что он совмещал в себе конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод и испытательный комплекс, являясь одним из немногих по мировым меркам предприятий, где производство самолетов осуществлялось в рамках полного цикла, от разработки до поддержки после продажи.