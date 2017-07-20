Савченко описала ситуацию на Украине 11 матерными словами

Неожиданным скандалом обернулось участие народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко в телепрограмме «Сложные политические события простыми словами» в прямом эфире украинского телеканала NewsOne.

На просьбу описать ситуацию в стране Савченко заявила: «Та ні ну це п****ць. Це просто х***я якась! Ну п****ть і п****ять, п****ять, п****ять, б***ь! Скільки ж можна на****вать людей, у***ни кончені. Ну це п****ць з цією політикою, б***ь!»

СМИ подсчитали, что за полминуты нардеп употребила 11 матерных слов. Впрочем, это не первый случай, когда Савченко пренебрегает правилами приличия ради того, чтобы привлечь к себе внимание. В этот раз ей определенно удалось достичь цели.

«Сложные политические события простыми словами» - это короткие выступления известных украинских политиков, объясняющих зрителям суть процессов, которые происходят в Верховной раде и в целом правящих кругах страны. Помимо Савченко в проекте приняли участие бывший нардеп от партии «Наша Украина» Евгений Червоненко и глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб.