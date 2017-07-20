Трамп обвинил Киев в попытке помешать ему на выборах

Американский лидер Дональд Трамп оставил в своем аккаунте Twitter примечательное сообщение - призвал расследовать действия Украины по поддержке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время президентской кампании.

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - «незаметные действия для поддержки Клинтон». И где же расследование генпрокурора?» - возмутился президент США в социальнйо сети.

Он в очередной раз не преминул раскритиковать генпрокурора и главу Минюста Джеффа Сешнса, который, по мнению Трампа, с занял «очень слабую позицию» в отношении «преступлений Хиллари Клинтон».

О том, что украинские власти пытались содействовать победе Клинтон на президентских выборах в США, подрывая шансы Трампа на успех, впервые написало американское издание Politico в январе нынешнего года.