newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.07.2017 : 59.8185
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.07.2017 : 69.7005
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 25.07.2017 : 77.9914
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 25.07.2017 : 47.454

Страна

Image

Работающие пенсионеры получат прибавку в 222 рубля

Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, а претендовать на нее могут те, за кого работодатели в 2016 году платили страховые взносы в ПФР.

Читать полностью

Общество

Image

Уильям Джеймс Сайдис - вундеркинд, который к восьми годам написал четыре книги

Успехи вундеркинда: В возрасте 18 месяцев Уильям уже читал газету New York Times.

Читать полностью
    • Опубликована
    • сегодня в 16:57

Трамп обвинил Киев в попытке помешать ему на выборах

Американский лидер Дональд Трамп оставил в своем аккаунте Twitter примечательное сообщение - призвал расследовать действия Украины по поддержке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время президентской кампании.

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - «незаметные действия для поддержки Клинтон». И где же расследование генпрокурора?» - возмутился президент США в социальнйо сети.

Он в очередной раз не преминул раскритиковать генпрокурора и главу Минюста Джеффа Сешнса, который, по мнению Трампа, с занял «очень слабую позицию» в отношении «преступлений Хиллари Клинтон».

О том, что украинские власти пытались содействовать победе Клинтон на президентских выборах в США, подрывая шансы Трампа на успех, впервые написало американское издание Politico в январе нынешнего года.

Новости