Трамп обвинил Киев в попытке помешать ему на выборах

Работающие пенсионеры получат прибавку в 222 рубля
Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, а претендовать на нее могут те, за кого работодатели в 2016 году платили страховые взносы в ПФР.
Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, а претендовать на нее могут те, за кого работодатели в 2016 году платили страховые взносы в ПФР.
Успехи вундеркинда: В возрасте 18 месяцев Уильям уже читал газету New York Times.
Американский лидер Дональд Трамп оставил в своем аккаунте Twitter примечательное сообщение - призвал расследовать действия Украины по поддержке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время президентской кампании.
«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - «незаметные действия для поддержки Клинтон». И где же расследование генпрокурора?» - возмутился президент США в социальнйо сети.
Он в очередной раз не преминул раскритиковать генпрокурора и главу Минюста Джеффа Сешнса, который, по мнению Трампа, с занял «очень слабую позицию» в отношении «преступлений Хиллари Клинтон».
О том, что украинские власти пытались содействовать победе Клинтон на президентских выборах в США, подрывая шансы Трампа на успех, впервые написало американское издание Politico в январе нынешнего года.