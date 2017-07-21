Глава Госдепа может подать в отставку из-за Трампа

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники во внешнеполитическом ведомстве США передает: глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон настолько негативно воспринял недавнюю публичную критику в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса со стороны главы государства, что готов подать в отставку.

СМИ отмечают, что Тиллерсон и Сешнс не поддерживают дружеских отношений и исповедуют «разный политический стиль», но госсекретарю важно само отношение президента США Дональда Трампа к своим соратникам.

Глава Госдепа, для которого этот пост стал первой государственной должностью, и раньше не стеснялся вступать с Трампом в открытые противоречия. Тем не менее в силу своего положения он является ключевой фигурой в американской администрации, и его гипотетический уход - серьезный и болезненный удар по Белому дому.

В том числе, считают эксперты, отставка Тиллерсона может сказаться на российско-американских отношениях, поскольку в Москве крайне уважительно относятся к нынешнему госсекретарю США: он лично знаком с Владимиром Путиным и ранее получил из его рук Орден Дружбы. «Господин Тиллерсон - уважаемый человек и орденоносец российский, мы его уважаем и любим», - говорил президент РФ.

Нападки Трампа на генпрокурора (министра юстиции) США Джеффа Сешнса, который самоустранился от участия в расследовании по делу о предполагаемом вмешательстве российских властей в президентские выборы, Тиллерсон счел «непрофессиональными».

Напомним, президент США заявил, что не назначил бы Сешнса главой Генеральной прокуратуры и Минюста, если бы знал, как тот себя поведет в подобной ситуации. Американские СМИ пишут, что угроза отставки Сешнса вполне реальна, а на его место Трамп прочит бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.