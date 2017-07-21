Глава Госдепа может подать в отставку из-за Трампа

МВД разрешит покупателям авто придумывать госномера
В новой редакции законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств» зафиксирована возможность получить номера на новый автомобиль прямо в автосалоне.
В новой редакции законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств» зафиксирована возможность получить номера на новый автомобиль прямо в автосалоне.
1. Джон Ф. Кеннеди был убит собственным водителем. 2. 22 мая 1962 года американцы высаживались на Марсе. 3. ООН была создана люцеферианами для порабощения мира. 4. НАСА скрывает от землян планету Нибиру, орбита которой находится за орбитой Плутона.
Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники во внешнеполитическом ведомстве США передает: глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон настолько негативно воспринял недавнюю публичную критику в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса со стороны главы государства, что готов подать в отставку.
СМИ отмечают, что Тиллерсон и Сешнс не поддерживают дружеских отношений и исповедуют «разный политический стиль», но госсекретарю важно само отношение президента США Дональда Трампа к своим соратникам.
Глава Госдепа, для которого этот пост стал первой государственной должностью, и раньше не стеснялся вступать с Трампом в открытые противоречия. Тем не менее в силу своего положения он является ключевой фигурой в американской администрации, и его гипотетический уход - серьезный и болезненный удар по Белому дому.
В том числе, считают эксперты, отставка Тиллерсона может сказаться на российско-американских отношениях, поскольку в Москве крайне уважительно относятся к нынешнему госсекретарю США: он лично знаком с Владимиром Путиным и ранее получил из его рук Орден Дружбы. «Господин Тиллерсон - уважаемый человек и орденоносец российский, мы его уважаем и любим», - говорил президент РФ.
Нападки Трампа на генпрокурора (министра юстиции) США Джеффа Сешнса, который самоустранился от участия в расследовании по делу о предполагаемом вмешательстве российских властей в президентские выборы, Тиллерсон счел «непрофессиональными».
Напомним, президент США заявил, что не назначил бы Сешнса главой Генеральной прокуратуры и Минюста, если бы знал, как тот себя поведет в подобной ситуации. Американские СМИ пишут, что угроза отставки Сешнса вполне реальна, а на его место Трамп прочит бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.