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    • Опубликована
    • сегодня в 13:57

Работающие пенсионеры получат прибавку в 222 рубля

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что с августа работающим пенсионерам увеличат выплаты - максимум на 222 рубля. Конкретная сумма прибавки зависит от размера заработной платы гражданина, а право на ее получение есть только у тех, за кого работодатели в прошлом году уплачивали взносы в ПФР.

«Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», - пояснили в пенсионном фонде.

По данным ПФР, в России насчитывается порядка 43 миллионов пенсионеров, и около трети из них (примерно 14 миллионов человек) работают. В конце июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции, но работающих пенсионеров это не коснется.

 

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