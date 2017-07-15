Уильям Джеймс Сайдис - вундеркинд, который к восьми годам написал четыре книги

В возрасте 18 месяцев Уильям уже читал газету New York Times.

В промежутке между 4 и 8 годами он прочитал всего Гомера, изучил аристотелеву логику и написал несколько книг (в том числе - монографию по анатомии).

К 8 годам он знал латинский, греческий, русский, немецкий, турецкий, иврит и армянский языки. Он даже успел придумать свой собственный язык, который назвал "вендергуд". Став старше, Уильям знал уже более 40 языков и диалектов.

Отец пытался отдать Уильяма в Гарвардский университет, когда ему было 9 лет. Университет не принял мальчика по причине слишком юного возраста. Уильям поступил в Гарвард через 3 года, в возрасте 11 лет (и стал самым молодым студентом за всю историю университета).

В 12 лет Уильям читал в Гарвардском математическом клубе курс лекций на тему четырехмерных тел.

В 16 лет Уильям Сайдис получил степень бакалавра искусств.

В 17 лет Уильям начал преподавать геометрию в Институте Уильяма Марша Райса и работал над докторской диссертацией.

Когда кончается детство Как и в случае со многими вундеркиндами, Уильям был этакой "белой вороной". Ни сверстники, ни сокурсники его не понимали (в Гарварде его даже били). Студенты института, где он преподавал, постоянно над ним насмехались. Поэтому Уильям покинул институт, так и не закончив диссертации. Он предпочел жить закрытой жизнью, мало общался с друзьями и родителями и коротал время за написанием научных работ. До нас дошли его труды, посвященные американской истории, филологии, антропологии, астрономии и другим наукам. Всю оставшуюся жизнь он проработал обычным бухгалтером.

Уильям умер в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. Многими годами позже сестра Уильяма писала "… его уровень IQ был самым высоким из всех, которые когда-либо существовали". Впрочем, ни одного результата тестирования не сохранилось.