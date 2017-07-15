Шестьсот тридцать восемь покушений Фиделя Кастро

Существует всем известный фразеологизм «родиться в рубашке». Про этого человека смело можно сказать, что он был рожден в комбинезоне из сверхпрочного титанового сплава.

Он стоял во главе Острова Свободы в течение срока, сопоставимого с периодом нахождения у власти десяти американских президентов и пяти советских генсеков. Этот знаменитый кубинский революционер неоспоримо является беспрецедентным примером того, как странное, порой необъяснимое, стечение обстоятельств может являться определяющей силой развития всего жизненного пути. Познакомившись подробнее с биографией Фиделя Кастро, я уже не могу сомневаться в существовании таких абстрактных понятий как судьба, предназначение и удача и символы для контакта.

Еще в начале своей революционной деятельности, во время боев в горах Сьерра-Маэстра (1957-1958 гг.), Ф.Кастро, возглавлявший Повстанческую армию, всегда находился в первой линии атаки, каждый раз рискуя жизнью. Так продолжалось до тех пор, пока сторонники Кастро не составили коллективное письмо, в котором просили своего лидера впредь не участвовать в сражениях. Возможно, в этом случае инициативность людей, окружавших Кастро помогла предотвратить преждевременную гибель команданте, чего в свое время не случилось с адмиралом Нахимовым, знаменитым своей привычкой выходить на абсолютно открытую для вражеских пуль местность и часами смотреть вдаль. Этот пример очень показателен.

В течение всей дальнейшей жизни Фиделя Кастро случаи, когда дыхание смерти ощущалось совсем близко, происходили события, которые откладывали ее торжество еще и еще на более дальнюю перспективу. Ф.Кастро никогда сознательно не пытался убежать от смерти, и возможно именно поэтому судьба оказалась благосклонна к нему. Однако даже Советское руководство проявило суеверие в связи с вероятностью гибели своего идейного соратника. Известен случай, когда на следующий день после свершения революции на Кубе сотрудники Русского Музея в Ленинграде убрали в запасники картину художника Павла Федотова 1844 года, лишь потому, что она называлась «Смерть Фидельки». Очевидно, что картина никак не была связана с событиями второй половины XX века, а всего лишь изображала горе женщины по поводу смерти ее любимой собачки. Тем не менее, Центральное Разведывательное Управление США неоднократно совершало попытки покушения на Фиделя Кастро. В Лэнгли – штаб-квартире ЦРУ – твердо вознамерились заполучить голову кубинского лидера.

Один из первых планов покушений на Ф.Кастро больше напоминает сюжет не очень хорошей мелодрамы. В дело была вовлечена бывшая любовница Кастро Марита Лоренц, на обиженных чувствах которой и задумали сыграть «Бойцы невидимого фронта», уговорившие ее отомстить за случившийся разрыв. Задумка состояла в том, чтобы М.Лоренц отравила бывшего возлюбленного с помощью ядовитых капсул. Однако, по одной версии, яд растворился в тюбике с кремом, куда женщина спрятала ампулы, а по другой она просто передумала в последний момент. Следующей попыткой отравления считается случай в ресторане, где обычно обедал Ф.Кастро. Официант должен был подложить яд в тарелку Кастро, но неожиданно был уволен из ресторана. Это преступление было спланировано американскими мафиози, которые враз лишились источника доходов от работы игорных и других увеселительных заведений Кубы, монополизированных кубинским революционером. Ликвидация Кастро была поручена гангстеру Сантосу Траффиканте, который и доставил смертоносный яд в Гавану. В апреле 1961-го пятеро автоматчиков атаковали машину Кастро на одной из узких улочек Гаваны. Автомобиль был изрешечен пулями, но сам Кастро чудом остался цел. Затем была предпринята попытка предложить заядлому курильщику Фиделю коробку сигар, пропитанных сильнодействующим ядом. Но, как можно догадаться, план не сработал. Отравленное автоматическое перо со встроенным микрошприцем, укол которого не чувствителен для человека – чем не средство умерщвления со страниц детективных романов Агаты Кристи? Кубинский чиновник Роландо Кубело, завербованный американскими спецслужбами в начале 1960-х гг., именно с помощью него должен был убить Кастро. В награду ему пообещали предоставить политическое убежище в США. Кубело был разоблачен кубинской контрразведкой и попал за решетку. Ф. Кастро в свободное время любил проводить время на пляже, и американская разведка подготовила план, согласно которому в одной крупной морской раковине была замаскирована взрывчатка. Однако шторм сорвал покушение. В 1963 г. американский адвокат Джеймс Донован отправился на Кубу, чтобы провести переговоры с Кастро об освобождении группы граждан США из кубинской тюрьмы. Презент, который Донован намеревался вручить кубинскому лидеру – акваланг – оказался, по мнению адвоката, слишком дешевым, и он купил более дорогой подарок для Ф.Кастро, а акваланг оставил себе. Конечно, он не мог знать, что баллоны акваланга были заведомо заражены туберкулезной палочкой представителем ЦРУ. Через некоторое время Донован скончался.

Также существовало множество проектов ЦРУ, направленных на дискредитацию Кастро. К примеру, была задумка обработать наркотическими веществами помещение радиостанции, где должен был выступать Фидель. В перспективе Ф. Кастро должен был, надышавшись парами наркотика, говорить, мягко говоря, не совсем то, что планировал донести до слушателей изначально. Из той же серии — сигары, начиненные мощным галлюциногеном. Их намеревались предложить кубинскому вождю перед публичной речью. Существовал даже вероломный план по лишению Фиделя Кастро его знаменитой бороды. Американские специалисты решили, что лысый вождь уже никем не будет восприниматься всерьез, и планировали обработать стельки ботинок Фиделя солями таллия — сильнодействующим средством для удаления волос. К счастью для Кастро, ни одна из вышеперечисленных идей не была реализована на практике. В ноябре 1971г. Ф.Кастро нанес дружественный визит в Чили. Тут то и начинается «чилийская погоня» ЦРУ за их постоянно ускользающей жертвой. Планировалось совершить убийство Кастро во время пресс-конференции. В телекамеру была вмонтирована автоматическая винтовка, с помощью которой двое агентов из ЦРУ намеревались «щелкнуть» кубинского лидера во время его выступления. Однако за час до начала операции с одним из убийц случился приступ аппендицита, а второй не решился действовать в одиночку. Затем по пути следования кортежа Кастро был установлен грузовик, начиненный четырьмя тоннами динамита, но механизм часовой бомбы заржавел и вышел из строя. На обратном пути из Чили в Гавану самолет кубинского лидера должен был совершить транзитную остановку в Лиме. В аэропорту его уже поджидал отряд вооруженных наемников. Это кажется невероятным, но в последний момент команданте принял решение совершить посадку на другом аэродроме. Всего 638(!) попыток убийства Фиделя Кастро известно на сегодняшний день. Их подробное описание можно найти в книге бывшего шефа кубинских спецслужб Фабио Эскаланте «638 способов убить Кастро». Безуспешные попытки умертвить Кастро обошлись американским налогоплательщикам в 120 миллионов долларов. Из всех американских президентов во время правления Ф. Кастро только Джимми Картер не предпринимал попыток его убийства в силу своих религиозных убеждений. Сейчас на Кубе любят вспоминать такой случай: когда Фиделю подарили галапагосскую черепаху, он спросил, как долго она живет. «400 лет», — ответили ему. Команданте пошутил: «Вот так всегда с домашними животными — только к ним привыкнешь, они умирают у тебя на руках».