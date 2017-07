Компания Apple собирается запустить в РФ бессрочную программу trade-in - систему, по которой старые iPhone можно обменять на новые с доплатой. Она действует не только применительно к iPhone, но также распространяется на «яблочные» планшеты и компьютеры.

Обычно Apple реализует обмены trade-in в тех странах, где открыты фирменные магазины компании Apple Store, а в России такого нет. Предполагается, что на ее территории обменивать старые гаджеты на новые и принимать доплату будут действующие ритейлеры продукции с яблоком на логотипе.

В частности, обменять старый айфон на более свежую модель можно будет розничных сетях магазинов «Связной», «М.Видео» и re:Store, причем «Связной» уже проводит обмен примерно в сотне своих салонов, да и re:Store предоставляет своим клиентам такую возможность. Координирует работу trade-in от Apple в России американская торговая компания Belmont Trading.

Предполагается, что пик популярности программы придется на август (в России она официально действует до середины этого месяца, но велика вероятность, что будет продлена или вообще станет бессрочной).

Сдать таким образом можно легально купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии. Размер скидки, от которого зависит сумма доплаты за новый аппарат, будет рассчитывать специальная компьютерная программа с учетом целого ряда параметров, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на официальное описание trade-in. Например, в расчет берутся характеристики внешнего вида (наличие царапин и других дефектов корпуса), техническое состояние (корректность работы компонентов устройства) и стоимость использованного в изготовлении вашего старого смартфона оборудования на мировом рынке.