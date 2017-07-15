Россиянина задержали за запуск дрона у здания Минобороны Латвии

Глава Госдепа может подать в отставку из-за Трампа
Рекс Тиллерсон – ключевая фигура в администрации США, и его уход может нанести серьезный удар по Белому дому и российско-американским отношениям.
Рекс Тиллерсон – ключевая фигура в администрации США, и его уход может нанести серьезный удар по Белому дому и российско-американским отношениям.
Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, а претендовать на нее могут те, за кого работодатели в 2016 году платили страховые взносы в ПФР.
Военная полиция Латвии задержала российского гражданина, который запустил беспилотный летательный аппарат (дрон) в непосредственной близости от здания латвийского министерства обороны, передает Delfi .
Инцидент произошел еще 19 июля, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина находится под стражей в Госполиции прибалтийской республики, которая проводит с ним следственные действия.
Закон, запрещающий запускать дроны вблизи здания министерства обороны Латвии, был принят правительством республики 4 июля нынешнего года. Поправки регламентируют правила запуска БПЛА: они не должны приближаться к зданию силового ведомства менее чем на 50 метров. Ограничения введены и в отношении других объектов латвийской военной инфраструктуры, используемых Национальными вооруженными силами, - к ним частные беспилотники не могут подлетать ближе чем на 500 метров.