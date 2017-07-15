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    • Опубликована
    • сегодня в 12:58

Россиянина задержали за запуск дрона у здания Минобороны Латвии

Военная полиция Латвии задержала российского гражданина, который запустил беспилотный летательный аппарат (дрон) в непосредственной близости от здания латвийского министерства обороны, передает Delfi .

Инцидент произошел еще 19 июля, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина находится под стражей в Госполиции прибалтийской республики, которая проводит с ним следственные действия.

Закон, запрещающий запускать дроны вблизи здания министерства обороны Латвии, был принят правительством республики 4 июля нынешнего года. Поправки регламентируют правила запуска БПЛА: они не должны приближаться к зданию силового ведомства менее чем на 50 метров. Ограничения введены и в отношении других объектов латвийской военной инфраструктуры, используемых Национальными вооруженными силами, - к ним частные беспилотники не могут подлетать ближе чем на 500 метров. 

 

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