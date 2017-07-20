Пранкеры опозорили Порошенко перед США звонком о навозе

Министр энергетики США Рик Перри поверил в телефонный розыгрыш, устроенный российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ему от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и рассказали о новом виде биотоплива.

Чтобы вызвать у Перри доверие, пранкеры упомянули его предстоящий визит в Киев, намеченный на август нынешнего года. Затем Вован и Лексус поведали главе Минэнерго США, что на Украине изобретен принципиально новый вид биотоплива, сырьем для которого являются навоз и самогон. Причем автором идеи, по словам пранкеров, является лично глава государства Петр Порошенко.

Кроме того, Вован и Лексус сообщили, что украинский лидер уже представил свое изобретение сенатору Джону Маккейну, а также «отправил биотопливо в Лимпопо для помощи повстанцам для борьбы с режимом Путина».

Примечательно, что у американского министра энергетики рассказ о чудо-топливе удивления или сомнений не вызвал. «Жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом», - ответил он по телефону.