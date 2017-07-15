В Москве разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя

Глава Госдепа может подать в отставку из-за Трампа
Рекс Тиллерсон – ключевая фигура в администрации США, и его уход может нанести серьезный удар по Белому дому и российско-американским отношениям.
Рекс Тиллерсон – ключевая фигура в администрации США, и его уход может нанести серьезный удар по Белому дому и российско-американским отношениям.
Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, а претендовать на нее могут те, за кого работодатели в 2016 году платили страховые взносы в ПФР.
Правоохранительные органы российской столицы ведут розыск одного из участников крупного ДТП, которое произошло сегодня рано утром на Волоколамском шоссе.
«Один из участников ДТП самовольно покинул место происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение», - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.
Авария произошла около 06:00, в ней участвовали четыре легковых автомобиля. При столкновении одна из машин загорелась, пострадали четыре человека.
Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.
Движение по Волоколамскому шоссе до сих пор затруднено: по направлению в центр его полностью перекрыли, а в область автомобили едут только по одной полосе.