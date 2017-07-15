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    • Опубликована
    • сегодня в 13:18

В Москве разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя

Правоохранительные органы российской столицы ведут розыск одного из участников крупного ДТП, которое произошло сегодня рано утром на Волоколамском шоссе.

«Один из участников ДТП самовольно покинул место происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение», - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.

Авария произошла около 06:00, в ней участвовали четыре легковых автомобиля. При столкновении одна из машин загорелась, пострадали четыре человека.

Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.

Движение по Волоколамскому шоссе до сих пор затруднено: по направлению в центр его полностью перекрыли, а в область автомобили едут только по одной полосе.

 

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