Кот-мэр с Аляски умер в двадцатилетнем возрасте

Город Талкитн на Аляске лишился мэра: возглавлявший его с 1998 года рыжий кот по кличке Стаббс скончался в возрасте 20 лет, пишет газета New York Daily News.

Двуногого градоначальника в Талкитне, население которого составляет 900 человек, нет. Хозяева Стаббса уже выразили готовность выдвинуть на пост главы городской администрации котенка, который жил под одной крышей с покойным мэром.

Возглавить администрацию Стаббсу «поручили» горожане, воспользовавшись отсутствием официальной мэрии в Талкитне. Этот населенный пункт по статусу является межобщинной территорией и напрямую не подчиняется ни одному муниципалитету. Поэтому после выборов, по итогам которых рыжий кот набрал абсолютное большинство голосов, Стаббс стал мэром.

Проблем за время работы у него не было - разве что в 2013 году он подвергся нападению собаки и получил серьезные травмы, включая переломы костей грудины, рваные раны и разрыв легкого.

Для кота Стаббс оказался долгожителем: средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет 15 лет и увеличивается, если они не выходят из дома.