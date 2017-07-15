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    • Опубликована
    • сегодня в 17:23

Ужас в Швейцарии: мужчина порезал пять человек бензопилой

В швейцарском городе Шаффхаузене неизвестный мужчина напал на группу прохожих на улице возле ресторана «Макдональдс», попытавшись нанести им увечья бензопилой. В результате нападения пострадали пять человек, у них резаные раны от лезвия пилы.

Нападавшему удалось скрыться. Прибывшая на место происшествия по вызову очевидцев полиция не смола задержать его по горячим следам. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски, а местных жителей тем временем попросили по возможности не выходить за пределы помещений.

Версия теракта, по словам представителя городской администрации, не рассматривается. Вероятнее всего, нападавший страдает психическим заболеванием в стадии обострения, находился в состоянии аффекта или наркотического опьянения. Пострадавшие и свидетели рассказали следователям, что мужчина «выглядел странно» и «болезненно».

Кроме того, они описали нападавшего как высокого (ростом около 1,9 м), «потрепанного» и лысоватого (с залысинами на лбу).

Поиски длятся уже несколько часов, но на след злоумышленника полиция до сих пор не вышла.

 

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