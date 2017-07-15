Ужас в Швейцарии: мужчина порезал пять человек бензопилой

Статьи о России лидируют по популярности у американских читателей
Российская тематика совершенно явно волнует американцев больше собственной внутренней политики, экономики и других национальных вопросов.
Российская тематика совершенно явно волнует американцев больше собственной внутренней политики, экономики и других национальных вопросов.
В новой редакции законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств» зафиксирована возможность получить номера на новый автомобиль прямо в автосалоне.
В швейцарском городе Шаффхаузене неизвестный мужчина напал на группу прохожих на улице возле ресторана «Макдональдс», попытавшись нанести им увечья бензопилой. В результате нападения пострадали пять человек, у них резаные раны от лезвия пилы.
Нападавшему удалось скрыться. Прибывшая на место происшествия по вызову очевидцев полиция не смола задержать его по горячим следам. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски, а местных жителей тем временем попросили по возможности не выходить за пределы помещений.
Версия теракта, по словам представителя городской администрации, не рассматривается. Вероятнее всего, нападавший страдает психическим заболеванием в стадии обострения, находился в состоянии аффекта или наркотического опьянения. Пострадавшие и свидетели рассказали следователям, что мужчина «выглядел странно» и «болезненно».
Кроме того, они описали нападавшего как высокого (ростом около 1,9 м), «потрепанного» и лысоватого (с залысинами на лбу).
Поиски длятся уже несколько часов, но на след злоумышленника полиция до сих пор не вышла.