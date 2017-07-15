Евро перевалил за отметку в 69 рублей

На открытии сегодняшней торговой сессии Московской биржи российская валюта подешевела по отношению к американской и европейской. Как следует из данных торгов, в первые же минуты работы биржи евро поднялся в цене на 65 копеек и впервые за последние 12 дней перевалил за отметку в 69 рублей. Курс доллара поднялся на 13 копеек и составил 59,48 рубля.

Официально сегодня, 24 июля, продолжает действовать курс, установленный ЦБ с выходных - 59,24 рубля за доллар и 68,28 рубля за евро.

СМИ отмечают, что мировые цены на нефть при этом существенных изменений не претерпели: баррель Вrent торгуется по $48, WTI - по $45,69.

Напомним, глава МЭР РФ Максим Орешкин в середине июля пояснял, что колебания курса рубля не являются экстремальным явлением при плавающем валютном курсе. В минувшем месяце аналитики Центробанка России называли причиной ослабления рубля снижение цен на нефть и обострение геополитической напряженности.