Ростовские онкологи вырезали мужчине опухоль весом 37 кг

Хирурги Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) прооперировали пациента с опухолью рекордных габаритов - размером 60х60 см и весом около 37 килограммов. Из-за ее образования за три года вес жителя Ростовской области увеличился на треть, при этом единственная жалоба, которая от него поступала, - некоторая боль и дискомфорт при лежании на спине.

Как сообщается в пресс-релизе РНИОИ, у мужчины образовалась забрюшинная липосаркома. «Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости - правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве», - пояснили в институте.

Операцию, которая осуществлялась за счет средств федерального бюджета в рамках обязательного медицинского страхования, проводили руководитель ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России Олег Кит с четырьмя ассистентами и пластический хирург.

Сначала пациенту удалили само злокачественное образование, потом - правый фланг ободочной кишки, сосуды которой оказались вовлечены в опухоль, а затем органы вернули на место, и к работе приступил пластический хирург. Мужчина перенес оперативное вмешательство благополучно, его вскоре выписали из стационара.