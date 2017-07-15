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    • Опубликована
    • сегодня в 12:56

Самолет «Победы» вынужденно сел из-за курения пассажира

Авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила подробности вынужденной посадки, совершенной одним из ее лайнеров в московском аэропорту Внуково. Оказывается, причиной нештатной ситуации стало курение пассажира на борту воздушного судна во время полета из Махачкалы в Санкт-Петербург.

Во Внуково нарушителя правил перелета передали в руки полицейских, после чего самолет «Победы» вновь поднялся в воздух и продолжил путь в Северную столицу. Задержка в пути из-за чрезвычайного происшествия составила примерно полчаса.

Авиакомпания уже заявила, что собирается привлечь закурившего туриста к ответственности за нарушение правил поведения на борту и взыскать с него компенсацию - расходы на топливо из-за вынужденной посадки, плату за обслуживание рейса во Внуково, выплаты другим имеющим претензии пассажирам и прочие траты.

Также «Победа» намерена ужесточить на своих самолетах меры по борьбе с курением, поскольку в последнее время инциденты подобного рода участились: с начала нынешнего года зафиксировано около 30 происшествий, связанных с курением.

 

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