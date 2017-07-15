Самолет «Победы» вынужденно сел из-за курения пассажира

Статьи о России лидируют по популярности у американских читателей
Российская тематика совершенно явно волнует американцев больше собственной внутренней политики, экономики и других национальных вопросов.
Российская тематика совершенно явно волнует американцев больше собственной внутренней политики, экономики и других национальных вопросов.
Дончане готовятся в масштабному событию — III Международному фестивалю мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который пройдет 23-27 августа в Ростове-на-Дону.
Авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила подробности вынужденной посадки, совершенной одним из ее лайнеров в московском аэропорту Внуково. Оказывается, причиной нештатной ситуации стало курение пассажира на борту воздушного судна во время полета из Махачкалы в Санкт-Петербург.
Во Внуково нарушителя правил перелета передали в руки полицейских, после чего самолет «Победы» вновь поднялся в воздух и продолжил путь в Северную столицу. Задержка в пути из-за чрезвычайного происшествия составила примерно полчаса.
Авиакомпания уже заявила, что собирается привлечь закурившего туриста к ответственности за нарушение правил поведения на борту и взыскать с него компенсацию - расходы на топливо из-за вынужденной посадки, плату за обслуживание рейса во Внуково, выплаты другим имеющим претензии пассажирам и прочие траты.
Также «Победа» намерена ужесточить на своих самолетах меры по борьбе с курением, поскольку в последнее время инциденты подобного рода участились: с начала нынешнего года зафиксировано около 30 происшествий, связанных с курением.