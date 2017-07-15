Украинца поймали на продаже фальшивых наград Оксфорда

Компания The Europe Business Assembly, которая долгое время продавала бизнесменам и должностным лицам из развивающихся стран награды Оксфордского университета, оказалась мошеннической. Выяснилось, что ее возглавлял некий украинский предприниматель, пишет британский таблоид The Sun.

В оформлении сайта и документов компании использовались фотографии Оксфорда и стиль логотипа, а ее сотрудники давали клиентам понять, что она «основана в Оксфорде», но официально The Europe Business Assembly не имеет никакого отношения к всемирно известному вузу.

Тем не менее клиенты фирмы получали такие престижные отличительные знаки, как «Международная премия Сократа» и «Памятная награда имени королевы Виктории» - разумеется, за большие деньги. Каждая регалия обходилась покупателю во внушительную сумму, до 9,3 тысячи фунтов стерлингов (более 700 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Для пущей убедительности The Europe Business Assembly организовывала церемонии вручения продаваемых ею наград в респектабельных местах - например, в оксфордской городской ратуше или лондонском Институте директоров.