Статьи о России лидируют по популярности у американских читателей

Евро перевалил за отметку в 69 рублей
Глава МЭР Максим Орешкин еще в середине июля предупреждал, что к таким колебаниям курса рубля надо быть готовыми.
Глава МЭР Максим Орешкин еще в середине июля предупреждал, что к таким колебаниям курса рубля надо быть готовыми.
В 1942 году немецкая подлодка потопила британский торговый корабль. Служивший на нём моряк китайского происхождения Линь Пэн успел выпрыгнуть за борт в спасжилете, а потом в воде нашёл свободный плот.
В известной американской газете The New York Times первые пять мест по популярности занимают статьи, которые тематически так или иначе связаны с Россией. Они, в частности, лидируют по количеству просмотров и рассылок через электронную почту.
Первое место в этом импровизированном рейтинге занимает статья о реакции президента США Дональда Трампа на встречу его сына - Дональда Трампа-младшего - с российским юристом Натальей Весельницкой.
На втором месте - материал о первой личной встрече американского лидера с президентом РФ Владимиром Путином, состоявшейся на саммите G20 в Гамбурге.
Третьей по популярности оказалась редакционная колонка «Что Путин и Трамп сказали друг другу?»
Остальные статьи, привлекшие наибольшее внимание читателей New York Times, посвящены ходу расследования предполагаемого вмешательства российских властей в ход избирательной кампании в США, ситуации с арестованной американскими властями дипломатической собственностью РФ и анализу сообщений Трампа в Twittere, в том числе касающихся России.