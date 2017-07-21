Статьи о России лидируют по популярности у американских читателей

В известной американской газете The New York Times первые пять мест по популярности занимают статьи, которые тематически так или иначе связаны с Россией. Они, в частности, лидируют по количеству просмотров и рассылок через электронную почту.

Первое место в этом импровизированном рейтинге занимает статья о реакции президента США Дональда Трампа на встречу его сына - Дональда Трампа-младшего - с российским юристом Натальей Весельницкой.

На втором месте - материал о первой личной встрече американского лидера с президентом РФ Владимиром Путином, состоявшейся на саммите G20 в Гамбурге.

Третьей по популярности оказалась редакционная колонка «Что Путин и Трамп сказали друг другу?»

Остальные статьи, привлекшие наибольшее внимание читателей New York Times, посвящены ходу расследования предполагаемого вмешательства российских властей в ход избирательной кампании в США, ситуации с арестованной американскими властями дипломатической собственностью РФ и анализу сообщений Трампа в Twittere, в том числе касающихся России.