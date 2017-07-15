МВД разрешит покупателям авто придумывать госномера

Статьи о России лидируют по популярности у американских читателей
Российская тематика совершенно явно волнует американцев больше собственной внутренней политики, экономики и других национальных вопросов.
Российская тематика совершенно явно волнует американцев больше собственной внутренней политики, экономики и других национальных вопросов.
1. Джон Ф. Кеннеди был убит собственным водителем. 2. 22 мая 1962 года американцы высаживались на Марсе. 3. ООН была создана люцеферианами для порабощения мира. 4. НАСА скрывает от землян планету Нибиру, орбита которой находится за орбитой Плутона.
Российское МВД подготовило обновленную редакцию законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств», которая в скором времени должна поступить на рассмотрение в Государственную думу. Одно из нововведений, сулящее перемены отечественным автомобилистам, - возможность самостоятельно выбирать сочетание цифр и букв в госномере.
В законопроекте указано, что покупатели новых автомобилей смогут получить госномера прямо в салоне, где машина была приобретена, пишет газета «Коммерсантъ».
Разумеется, услуга по регистрации транспортного средства у автодилеров будет платной, но задирать цены на нее они не смогут: верхний предел установит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Кроме того, в новой редакции законопроекта вводятся - впервые в российском законодательстве - термины «государственный регистрационный знак» (для обозначения металлической пластины с номерным знаком) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю и нанесенных на государственный регистрационный знак).