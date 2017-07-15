МВД разрешит покупателям авто придумывать госномера

Российское МВД подготовило обновленную редакцию законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств», которая в скором времени должна поступить на рассмотрение в Государственную думу. Одно из нововведений, сулящее перемены отечественным автомобилистам, - возможность самостоятельно выбирать сочетание цифр и букв в госномере.

В законопроекте указано, что покупатели новых автомобилей смогут получить госномера прямо в салоне, где машина была приобретена, пишет газета «Коммерсантъ».

Разумеется, услуга по регистрации транспортного средства у автодилеров будет платной, но задирать цены на нее они не смогут: верхний предел установит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Кроме того, в новой редакции законопроекта вводятся - впервые в российском законодательстве - термины «государственный регистрационный знак» (для обозначения металлической пластины с номерным знаком) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю и нанесенных на государственный регистрационный знак).