Валерий Карпин уходит с «Матч ТВ» ради футбола

Знаменитый российский футбольный тренер Валерий Карпин, который в последнее время занимал пост главного редактора футбольных трансляций на спортивном телеканале «Матч ТВ», собрался сменить работу - вернуться к тренерской деятельности.

Официальное сообщение об уходе Карпина размещено на сайте телеканала от его имени. «Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу», - объяснил свой уход Валерий Георгиевич, поблагодарив «Матч ТВ» за «предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций».

Карпин пока не рассматривает конкретные варианты тренерской работы, и информации о том, какие клубы могли бы проявить к нему интерес, у СМИ нет. Ранее ходили слухи, что он возглавит тульский «Арсенал», но его уже тренирует Миодраг Божович.

«Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер», - признался Карпин. Тем не менее журналисты высказывают мнения о том, что его уход с «Матч ТВ» мог быть неожиданным для самого тренера, поскольку, судя по всему, предложений о вакансиях ему не поступало.